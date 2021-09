Potrivit ANM, până la ora 10:00, în judeţul Suceava (în localităţile: Vatra Dornei, Şaru Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Panaci, Poiana Stampei, Coşna), se va semnala ceaţă, care va reduce vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.



De asemenea, tot până la ora 10:00, în judeţul Harghita, în zona depresionară, se va semnala local ceaţă, care determină reducerea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, dar şi brumă.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM