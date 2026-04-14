"Am postat-o și am crezut că sunt eu ca doctor și că are legătură cu Crucea Roșie, ca lucrător al Crucii Roșii de acolo, pe care o susținem”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă, negând afirmațiile că ar fi trebuit să pară Iisus, scrie The Guardian.

„Doar «știrile false» ar putea inventa așa ceva”, a adăugat Trump, referindu-se la comparația cu Iisus. „Se presupune că sunt eu ca doctor, vindecând oamenii. Și eu chiar îi fac bine pe oameni”, a comentat Trump.

Daily Mail amintește că, în urmă cu mai puțin de un an, Trump a semnat o legislație care va lăsa aproape 12 milioane de americani fără asigurare de sănătate prin reducerea programului Medicaid.

De asemenea, controversata imagine a fost postată la scurt timp după ce președintele american a lansat o tiradă extinsă, tot pe Truth Social, în care a vorbit despre Papa Leon al XIV-lea, numindu-l „slab în privința criminalității” și acuzându-l că ar fi influențat de strategul lui Barack Obama, David Axelrod. Trump a refuzat să își ceară scuze față de papă.