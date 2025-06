Fostul șef de stat major al secretarului de stat Colin Powell a argumentat, într-un interviu, că în perioada administrațiilor democrate, Statele Unite au transformat "democrația liberală" într-o armă pe care au folosit pentru a-și impune interesele economice și geopolitice.

În acest conext, generalul în rezervă a invocat cazul României, susținând că fosta administrație Biden a fost implicată în scoaterea din cursă a lui Călin Georgescu.

"L-am (administrația amercicană - N.R.) scos pe Călin Georgescu. El era cel care părea preliminar că va fi noul lider al României. Deci, l-am scos. A plecat. Nu știu exact cum am reușit, dar știu că am reușit pentru că cineva m-a sunat și mi-a spus că o vor face, și am reușit. Și el a plecat. Am fost la serviciu în acea săptămână. Trebuia să îl sun, să vorbesc cu el, pentru că o persoană pe care o cunosc foarte bine îl cunoaște foarte bine și începuse să se sperie foarte tare și voia să vorbesc cu el și să încerc să îl întăresc," a declarat Lawrence Wilkerson.