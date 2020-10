Gabriela Firea: Voi deschide lista PSD de la Senatul României

"La alegerile din 27 septembrie, bucurestenii m-au votat intr-un numar foarte mare. S-a vorbit patru ani despre faptul ca as fi un primar nelegitim pentru ca am fost aleasa cu o prezenta de 30 si ceva la suta. Iata ca avem un primar la fel de nelegitim ca si mine, ales cu o mica diferenta ca procent, tot cu 30 si ceva la suta. Am obtinut un scor bun cu toate furturile lor la Primaria Capitalei si la Consiliul General. Prin urmare, asa cum a informat presedintele partidului, voi deschide lista PSD de la Senatul Romaniei", a afirmat Gabriela Firea, vineri, la sediul PSD.

Aceasta a precizat ca a refuzat invitatia liderului PSD Bacau Dragos Benea de a deschide lista la Bacau pentru parlamentare.

"Merit locul pe care il decid colegii mei. V-a spus domnul Ciolacu ce loc merit. Domnul presedinte Ciolacu a dat deja un raspuns", a completat Firea.

Marcel Ciolacu a anuntat, luni, ca va candida pentru un mandat de parlamentar la Buzau, iar Gabriela Firea va deschide lista la Senat a PSD.