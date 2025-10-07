Cu toate acestea, comisarul european pentru Egalitate, Hadja Lahbib, a declarat că instituția pe care o reprezintă nu are autoritatea de a impune o interdicție directă la nivel comunitar. „Nu putem să facem asta pentru că încălcăm competenţele statelor membre”, a precizat oficialul european.

Bruxelles-ul promite acțiuni alternative

Deși nu poate impune o interdicție unitară, Comisia Europeană anunță că va adopta o serie de măsuri menite să limiteze aceste practici controversate. Hadja Lahbib urmează să prezinte un plan dedicat combaterii discriminării lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor și transsexualilor. Printre inițiativele anunțate se numără o amplă colectare de date în toate cele 27 de state membre, pentru a identifica amploarea și metodele folosite în cadrul acestor intervenții. „Vom aduna toate datele pe care le avem despre aceste practici care sunt adesea ascunse ca practici de ajutor psihologic”, a explicat comisarul european.



Practici vechi, consecințe dramatice

Așa-numitele terapii de conversie au fost criticate la nivel global pentru metodele abuzive folosite. Acestea pornesc de la ideea falsă că homosexualitatea ar fi o boală și includ metode extreme precum ședințe de exorcizare, cursuri de formare forțată sau chiar electroșocuri. În opinia Hadjei Lahbib, este necesar ca toate statele membre să ia măsuri legislative clare împotriva acestor practici. „Trebuie, evident, ca toate cele 27 (de state membre UE) să le interzică”, a declarat aceasta.

Amenințarea unui curent regresiv

Comisia Europeană avertizează totodată asupra unui context politic tot mai tensionat. Bruxelles-ul vorbește despre „vântul unui regres care suflă de cealaltă parte a Atlanticului” și care „contaminează” unele țări din Europa de Est. În acest sens, executivul european a amintit tentativele repetate de interzicere a marșurilor Gay Pride în Ungaria, considerate un semn îngrijorător al deteriorării climatului privind drepturile persoanelor LGBT+.

Noi planuri pentru combaterea urii online

Într-o etapă complementară, Uniunea Europeană lucrează la o propunere menită să combată discursul instigator la ură în mediul digital. Inițiativa urmărește protejarea lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor și transsexualilor de campaniile de hărțuire online. Deocamdată, contururile proiectului nu au fost făcute publice, însă acesta ar urma să devină o componentă a strategiei mai ample de apărare a egalității și demnității umane în spațiul european.

