Incidentul a fost relatat de publicația Sin Chew Daily.

Povestea bătrânului îndrăgostit

Jiang, numele pensionarului, a descoperit avatarul AI în timp ce naviga pe rețelele sociale. Pentru cei obișnuiți cu tehnologia, era clar că fata digitală era o creație artificială, dar pentru Jiang, aceasta părea o persoană reală, cu care purta conversații zilnice. Bărbatul a devenit rapid obsedat, petrecând ore întregi cu telefonul în mână, așteptând mesaje generate de AI.

Când soția l-a certat pentru timpul excesiv petrecut online, Jiang a răspuns că nu mai dorește să continue căsnicia de zeci de ani și că vrea divorțul pentru a se concentra asupra „prietenei” sale digitale. Situația a fost rezolvată doar după intervenția copiilor, care l-au ajutat să înțeleagă că femeia de pe internet nu există în realitate.

Experții notează că astfel de cazuri devin tot mai frecvente în China, mai ales în rândul vârstnicilor singuri sau cu mobilitate redusă. Avatarurile AI, care pot varia de la studente atractive la prezentatori de știri realiști, sunt adesea concepute pentru a crea dependență emoțională, promovând produse sau chiar răspândind propagandă.

Specialiștii avertizează familiile să supravegheze activitatea online a rudelor în vârstă, subliniind că, deși AI-ul poate aduce beneficii practice, poate fi extrem de periculos pentru persoanele vulnerabile.