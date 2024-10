O echipă de la Oregon Health & Science University a reușit să observe, în premieră la oameni, o rețea de canale mici care elimină aceste deșeuri, confirmând existența unui sistem denumit anterior "glimfatic", până acum studiat doar la șoareci.

Studiul, condus de Dr. Juan Piantino și publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, aduce noi perspective asupra funcționării acestui sistem la oameni. „Am fost sceptic la început”, a recunoscut Dr. Piantino, subliniind că era esențială demonstrarea acestei rețele la oameni pentru a confirma ipoteza.

Tehnologie avansată pentru o descoperire majoră

Cercetătorii au folosit o tehnică avansată de imagistică prin rezonanță magnetică (RMN) pentru a urmări mișcarea unui trasor injectat în creierul a cinci pacienți care urmau să fie supuși unor intervenții chirurgicale. Observațiile au arătat că trasorul se deplasa prin canale specifice, confirmând existența sistemului glimfatic la oameni. Această descoperire ar putea schimba fundamental înțelegerea bolilor neurodegenerative și modul în care acestea sunt tratate.

Implicații majore pentru sănătatea creierului

Se crede că sistemul glimfatic devine deosebit de activ în timpul somnului, ceea ce ar putea explica legătura dintre lipsa somnului și riscul crescut de demență. Dr. Maiken Nedergaard, de la Universitatea din Rochester, un expert în acest domeniu care nu a fost implicat în cercetare, a anticipat că descoperirea va genera un interes crescut pentru legătura dintre eliminarea deșeurilor din creier și sănătatea generală.

Deși studiul este limitat la doar cinci pacienți, el deschide drumul către cercetări ulterioare, care ar putea revoluționa înțelegerea și tratamentul bolilor neurologice.