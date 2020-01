VIDEO | Reacție ironică a lui Tsitsipas, după ce și-a lovit tatăl pe teren, la ATP Cup

În setul 1, grecul și-a ieșit din minți și început să lovească cu racheta, nimerindu-l și pe tatăl său care stătea pe bancă.

Mama tenismenului de 21 de ani a coborât din tribună și l-a apostrofat pentru gest.

Din păcate tânărul sportiv care se află pe locul 6 ATP n-a înțeles că a greșit grav.

”A fost un accident, nu am vrut să-l lovesc și am uitat imediat ce s-a întâmplat. Nu am intenționat ca lucrurile să meargă așa, dar din nefericire totul a scăpat de sub control.

Poate o să fiu pedepsit și nu o să mai pot părăsi camera timp de trei zile”, a declarat, ironic, Tsitsipas, la conferința de presă.

