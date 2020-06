Transferul la Dinamo l-a făcut pe Torje să piardă bani! „Multă lume nu știe”

Dinamo dădea o adevărată lovitură în 2008, reușit reușind atunci să-l aducă în „Groapă” pe Gabi Torje, unul dintre cei mai promițători fotbaliști de la acea vreme.

„Multă lume nu știe, dar eu la Timișoara aveam salariul mai mare ca la Dinamo. Câștigam 8.000 de dolari la Dinamo și eu aveam 9.000 de euro la Poli, în condițiile în care era diferență de 7-8 lei la cursul valutar, era euro 40 de lei, față de 33 dolarul, ceva de genul”, a declarat Gabriel Torje la ProSport.

Dinamo l-a transferat pe Gabriel Torje, în 2008, de la Timișoara. Două milioane de euro au plătit „câinii” în schimbul mijlocașului, care a evoluat în „Ștefan cel Mare” până în vara lui 2011.

Torje se află sub contract acum cu la AE Larissa, din Grecia. Mijlocașul mai are contract cu grecii încă un an.

Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net.