Sala de box, locul în care s-au format campioni mondiali, europeni și naționali, a fost scoasă la vânzare de proprietarul clădirii, pentru suma de 250.000 de euro. CSM Ploiești, chiriașul actual, n-are nici pe departe banii necesari pentru a cumpăra sala. Mai mult, restanțele de chirie se adună din 2024 și au ajuns la aproape 80.000 de lei, scrie Observatorul Prahovean, care a reazlizat un amplu interviu cu legendarul antrenor.

„E a doua mea casă… poate chiar prima. Aici am pus cărămizi cu mâinile mele, la propriu, în anii ’70. Am făcut fundația. Am muncit. Este toată viața mea aici, în sala asta”, spune Titi Tudor.

Într-o anexă a sălii, a amenajat dormitoare pentru copiii care n-aveau unde dormi. A pus pe picioare o cantină, din sponsorizări adunate cu trudă, pentru ca niciunul dintre ei să nu intre flămând în ring.

Astăzi, acel loc e în pericol, iar Titi Tudor, legenda boxului prahovean și românesc, spune că dacă sala va fi vândută altcuiva decât autorităților care ar putea păstra destinația sportivă, se gândește să pună punct și să se retragă.

„Nu pot să văd cum cineva vine și pune un lacăt pe sufletul meu. Să-l transforme în depozit sau… mai știu eu ce. Dacă nu rămâne sală de box, nu mai are sens. Mă las. Renunț la tot. Că nu pot trăi așa. Nu pot să trăiesc fără sala mea. Fără copiii mei. Fără boxul ăsta care m-a ținut în viață.”

Interviul VIDEO.