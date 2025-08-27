Bere ieftină, bucurie mare

Presa din Scoția a relatat că pentru mulți dintre fanii veniți la București, Capitala României s-a transformat într-un mic paradis al prețurilor. O halbă de bere costă aproximativ 15 lei (3 euro), adică aproape jumătate față de ceea ce plătesc în Scoția, unde un pint ajunge la 5 euro.

„Armata Roșie, peste 750 de suporteri, își urmează echipa la București pentru prima deplasare europeană din sezon. O halbă de bere (uitați-vă numai la ea!) costă aici doar 15 lei”, au scris jurnaliștii de la pressandjournal.co.uk, remarcând și vremea prietenoasă din Capitală, cu temperaturi de peste 27 de grade.

Meci cu miză uriașă

Pe teren, situația este mult mai serioasă. FCSB a obținut un rezultat de egalitate, 2-2, în turul disputat la Aberdeen, iar acum speră să tranșeze calificarea pe Arena Națională, unde sunt așteptați zeci de mii de spectatori.

Patronul echipei, Gigi Becali, a intrat din nou în atenția presei britanice după ce a anunțat prime consistente pentru jucători: 200.000 de euro pentru o eventuală calificare în grupe.

Presa britanică despre Gigi Becali

Tonul articolelor din Scoția nu a fost însă la fel de entuziast când a venit vorba de finanțatorul FCSB. Daily Record l-a descris pe Becali drept „controversat și arogant”, subliniind că acesta nu ezită să ofere „stimulente incredibile” jucătorilor săi, doar pentru a asigura eliminarea echipei lui Jimmy Thelin.

„Steaua București (FCSB) va obține un bonus uriaș dacă va învinge Aberdeen, după ce proprietarul arogant al clubului a anunțat explicit avantajele financiare puse pe masă”, au scris britanicii.

Indiferent de rezultat, deplasarea fanilor scoțieni la București a început cu o descoperire care i-a cucerit imediat: prețul berii. Rămâne de văzut dacă bucuria lor va fi dublată și de un rezultat favorabil pe teren sau dacă doar fanii români vor avea motive de sărbătoare după fluierul final.