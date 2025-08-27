Clubul a luat decizia după două înfrângeri consecutive dure, ambele cu scorul de 0-3, în meciurile cu Union SG și Cercle Brugge. Deși presa belgiană preconiza că ultimul meci, cel de la Leuven de duminică, va fi decisiv, conducerea clubului a ales să întrerupă colaborarea cu antrenorul român înainte de această partidă.

Standard Liege a transmis printr-un comunicat că şi-a exprimat recunoștința pentru munca făcută de Rednic, însă au decis încetarea colaborării cu efect imediat.

Citește continuarea pe realitateasportiva.net