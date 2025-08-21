Violențe grave la un meci din Copa Sudamericana: zece răniți și 90 de arestări la Buenos Aires

Violențe grave la un meci din Copa Sudamericana: zece răniți și 90 de arestări la Buenos Aires

Meciul retur dintre Independiente de Avellaneda și Universidad de Chile, disputat miercuri seară pe stadionul Libertadores de América din Buenos Aires, s-a transformat într-un adevărat câmp de luptă. Zece persoane au ajuns la spital, iar 90 de suporteri au fost reținuți de forțele de ordine în urma violențelor izbucnite în tribune.

Scene șocante în tribune

Potrivit martorilor, conflictul a început după ce fanii chilieni au aruncat în direcția tribunei inferioare obiecte contondente – scaune, sticle și chiar bucăți de mobilier sanitar. În replică, suporterii argentinieni au invadat sectorul vizitatorilor și i-au agresat, mulți fiind dezbrăcați și loviți cu bâte.

Imaginile difuzate de televiziunile locale și distribuite pe rețelele sociale arată un nivel de violență extrem: suporteri care se bat cu bastoane, un fan chilian care a sărit din tribună pentru a scăpa de atacatori și zeci de oameni întinși la pământ, arestați de poliție.

Meciul, suspendat și apoi anulat

Partida, care se afla la scorul de 1-1 în minutul 48, a fost întreruptă de arbitrul uruguayan Gustavo Tejera. După mai bine de jumătate de oră de haos și încercări eșuate ale jucătorilor de a calma situația, Conmebol a decis anularea meciului, invocând lipsa garanțiilor de securitate. În tur, Universidad de Chile câștigase cu 1-0.

Poliția din Buenos Aires a confirmat reținerea a 90 de persoane și a recunoscut că cel puțin o victimă se află în stare gravă, existând suspiciuni că a fost rănită cu o armă albă. Ambasadorul Chile în Argentina, José Antonio Viera-Gallo, a mers la spital pentru a verifica situația suporterilor răniți, după solicitarea directă a președintelui chilian Gabriel Boric. Acesta a criticat public „violența galeriilor și iresponsabilitatea organizatorilor”, cerând justiției să identifice vinovații.

Reacții dure din partea cluburilor

Atât conducerea lui Independiente, cât și cea a Universității din Chile au condamnat incidentul. Președintele clubului argentinian, Néstor Grindetti, a denunțat comportamentul fanilor oaspeți, acuzându-i că au provocat haosul. De cealaltă parte, șeful clubului chilian, Michael Clark, a declarat că „fotbalul trece pe plan secund când viața oamenilor e pusă în pericol”.

Nu este primul episod violent implicând fani chilieni în competițiile continentale. În aprilie, înaintea partidei dintre Colo Colo și Fortaleza, peste o sută de suporteri au forțat intrarea în stadionul Monumental din Santiago. În urma incidentelor, doi tineri, de 18 și 13 ani, și-au pierdut viața.

Ultimele evenimente de la Buenos Aires confirmă că fenomenul violenței din tribune rămâne una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă fotbalul sud-american.