Scene șocante în tribune

Potrivit martorilor, conflictul a început după ce fanii chilieni au aruncat în direcția tribunei inferioare obiecte contondente – scaune, sticle și chiar bucăți de mobilier sanitar. În replică, suporterii argentinieni au invadat sectorul vizitatorilor și i-au agresat, mulți fiind dezbrăcați și loviți cu bâte.

Imaginile difuzate de televiziunile locale și distribuite pe rețelele sociale arată un nivel de violență extrem: suporteri care se bat cu bastoane, un fan chilian care a sărit din tribună pentru a scăpa de atacatori și zeci de oameni întinși la pământ, arestați de poliție.

Meciul, suspendat și apoi anulat

Partida, care se afla la scorul de 1-1 în minutul 48, a fost întreruptă de arbitrul uruguayan Gustavo Tejera. După mai bine de jumătate de oră de haos și încercări eșuate ale jucătorilor de a calma situația, Conmebol a decis anularea meciului, invocând lipsa garanțiilor de securitate. În tur, Universidad de Chile câștigase cu 1-0.

Poliția din Buenos Aires a confirmat reținerea a 90 de persoane și a recunoscut că cel puțin o victimă se află în stare gravă, existând suspiciuni că a fost rănită cu o armă albă. Ambasadorul Chile în Argentina, José Antonio Viera-Gallo, a mers la spital pentru a verifica situația suporterilor răniți, după solicitarea directă a președintelui chilian Gabriel Boric. Acesta a criticat public „violența galeriilor și iresponsabilitatea organizatorilor”, cerând justiției să identifice vinovații.

Reacții dure din partea cluburilor

Atât conducerea lui Independiente, cât și cea a Universității din Chile au condamnat incidentul. Președintele clubului argentinian, Néstor Grindetti, a denunțat comportamentul fanilor oaspeți, acuzându-i că au provocat haosul. De cealaltă parte, șeful clubului chilian, Michael Clark, a declarat că „fotbalul trece pe plan secund când viața oamenilor e pusă în pericol”.

Nu este primul episod violent implicând fani chilieni în competițiile continentale. În aprilie, înaintea partidei dintre Colo Colo și Fortaleza, peste o sută de suporteri au forțat intrarea în stadionul Monumental din Santiago. În urma incidentelor, doi tineri, de 18 și 13 ani, și-au pierdut viața.

Ultimele evenimente de la Buenos Aires confirmă că fenomenul violenței din tribune rămâne una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă fotbalul sud-american.