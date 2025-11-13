Scandal după meciul pierdut cu Gloria Bistrița

Potrivit unui comunicat transmis de clubul SCM Râmnicu Vâlcea, mai mulți suporteri ai echipei oaspete ar fi fost scoși forțat din tribună, loviți și chiar sechestrați într-un spațiu aflat sub gradene, după un conflict izbucnit între galerii.

„Conform imaginilor și declarațiilor martorilor, membri ai galeriei Brigada Noastră au fost extrași individual din tribune și agresați fizic de către agenții firmei de pază contractate de clubul gazdă. Unii dintre suporteri au fost ulterior izolați și bătuți, iar unul dintre ei a suferit traumatisme serioase la nivelul danturii, fapt confirmat medical”, se arată în comunicatul transmis de SCM Vâlcea.

Reprezentanții clubului acuză abuzuri și violență nejustificată, susținând că intervenția agenților de securitate nu a fost coordonată de jandarmii aflați la meci, așa cum prevede legea. „Evacuarea spectatorilor se poate dispune doar de forțele de ordine publică, nu de personalul privat de pază”, subliniază oficialii echipei vâlcene, care cer Federației Române de Handbal să ia măsuri ferme împotriva celor responsabili.

Incidentul a fost deja reclamat autorităților, iar Parchetul și Poliția au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Poziția Gloriei Bistrița

La scurt timp după acuzațiile formulate de adversari, clubul Gloria Bistrița a venit cu propria versiune a faptelor. Oficialii bistrițeni susțin că totul a pornit după ce un grup de suporteri vâlceni a ignorat avertismentele agenților de pază și ar fi încercat să sară gardul de protecție către tribuna gazdelor.

„Situația a escaladat în urma unor replici între spectatori. Trei suporteri ai echipei oaspete au încercat să pătrundă în zona destinată fanilor noștri. Agenții de securitate au intervenit pentru a preveni un conflict direct. Regretăm că aceste momente au umbrit bucuria unei partide reușite”, a transmis Gloria Bistrița, care a adăugat că va pune la dispoziția anchetatorilor toate înregistrările video pentru clarificarea incidentului.

Clubul bistrițean a subliniat că nu tolerează violența sau comportamentele agresive, nici pe teren, nici în tribune: „Pentru noi, handbalul înseamnă respect și fair play.”

Cazul rămâne în atenția autorităților, care urmează să stabilească dacă acuzațiile de sechestrare și agresiune fizică se confirmă. În același timp, Federația Română de Handbal este așteptată să se pronunțe cu privire la eventuale sancțiuni disciplinare.