Investigația, catalogată drept "istorică" de surse din cadrul FBI, se concentrează pe fapte grave, de la meciuri trucate și pariuri ilegale, până la posibile infracțiuni de corupție și spălare de bani la nivel înalt.

Scandalul zguduie NBA (National Basketball Association), vizând doi jucători de profil: antrenorul Chauncey Billups și starul de la Miami Heat, Terry Rozier.

Capetele de acuzare și implicarea Mafiei

Directorul FBI, Kash Patel, a dezvăluit acuzațiile într-o conferință de presă, subliniind amploarea fraudei: „Este vorba de o operațiune de pariuri ilegale și de aranjare a meciurilor sportive care s-a desfășurat pe parcursul mai multor ani. Frauda este uluitoare... Vorbim despre zeci de milioane de dolari.”

Peste 30 de persoane au fost arestate în mai multe state. Anchetatorii au implicat familiile mafiote Bonanno, Gambino, Genovese și Lucchese. Acuzațiile Federale sunt de fraudă electronică, spălare de bani, extorcare, jaf și jocuri de noroc ilegale.

Cazul Terry Rozier: Schema meciurilor trucate

Prima acuzare vizează pariurile sportive și o schemă care a „exploatat informații confidențiale despre sportivii și echipele din Asociația Națională de Baschet”.

Comisarul poliției din New York, Jessica Tisch, a detaliat un incident șocant din martie 2024, când Rozier juca pentru Charlotte Hornets.

Rozier "ar fi lăsat să se înțeleagă persoanelor apropiate că intenționează să părăsească meciul mai devreme, invocând o presupusă accidentare." Membrii grupului au plasat pariuri de peste $200.000 pe statisticile negative ale lui Rozier. Acesta a ieșit din joc după doar nouă minute, iar pariurile au fost câștigătoare, generând profituri uriașe, livrate ulterior la domiciliul său.

Cazul Chauncey Billups: Legătura cu pokerul ilegal

A doua acuzație federală "implică 31 de inculpați" și îl vizează pe Chauncey Billups, antrenor principal la Portland Trail Blazers și fost jucător de Hall of Fame. Billups și fostul jucător NBA Damon Jones sunt acuzați că "au participat la o schemă națională de trucare a jocurilor ilegale de poker."

Operațiunea marchează un moment de criză pentru NBA, scoțând la lumină vulnerabilitățile ligii în fața rețelelor de pariuri și a crimei organizate. Anchetatorii promit că ancheta va continua pentru a restabili integritatea competițiilor sportive.