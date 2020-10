Rădoi, resemnat după eșecul zdrobitor cu Norvegia! “Am eșuat! O țară întreagă a suferit o umilință”

Nordicii au câștigat cu 4-0, grație ‘hat-trick-ului’ semnat de puștiul-minune Erling Haaland. Selecționerul Mirel Rădoi a declarat că întreaga țară a suferit o umilință și și-a cerut scuze pentru evoluția jucătorilor săi.

Haaland (13′, 64′, 74′) și Sorloth (39′) au înscris pentru Norvegia, care și-a creat 21 de ocazii de gol.

România a căzut pe locul doi în clasamentul grupei 1 din Liga Națiunilor, dar poate pierde și această poziție dacă Austria învinge Irlanda de Nord.

Pentru ‘tricolori’ urmează meciul cu Austria, miercuri, 14 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională.

“Diferențele au fost din toate punctele de vedere, fizic, tehnic, tactic, psihologic. Probabil că în următoarea perioadă o să trebuiască, dacă oricum rezultate nu avem, să schimbăm generația. O să apară tot mai mulți tineri. Important e să li se explice care sunt cerințele la echipa mare, care sunt așteptările oamenilor și să nu mai apară astfel de rezultate.

Sincer, la ce gânduri mă trec acum, mă gândesc doar la o limitare de scor cu Austria. Să nu pățim ce am pățit în seara asta. Am răspuns sincer. Poate mâine dimineață voi gândi altfel. Cunosc adversarul. Mă gândesc că și din punct de vedere mental am eșuat. Noi, ca staff, n-am reușit să-i montăm pe jucători după acea necalificare. S-a văzut și azi că, din punct de vedere mental, n-am fost capacitați pentru miza acestei partide.

Eram pe primul loc, eram la mâna noastră. Știam că echipa Norvegiei încearcă să verticalizeze pe cei doi atacanți.”

Citește continuarea declarațiilor pe realitateasportiva.net.