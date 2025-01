Cariera sa promițătoare a fost curmată brutal în 1999, când o intrare dură a lui Marius Lăcătuș i-a provocat o accidentare gravă, una dintre cele mai șocante din istoria fotbalului românesc. De atunci, viața lui Ardeleanu a luat o turnură dramatică, marcată de probleme de sănătate, pierderi financiare și suferințe personale.

Accidentul care i-a schimbat destinul

Într-un meci disputat în aprilie 1999, Ardeleanu a suferit o fractură de tibie și peroneu, însoțită de o ruptură de ligamente, după un duel cu Marius Lăcătuș. Accidentarea l-a ținut departe de teren timp de un an și a pus în pericol continuarea carierei sale. „După operație și recuperare, am revenit pe teren ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu am rămas cu nicio frică, iar piciorul era perfect funcțional,” povestea Ardeleanu, care a continuat să joace până în 2005.

Cu toate acestea, perioada de recuperare l-a afectat profund. A ajuns să cântărească 120 de kilograme, iar problemele financiare și-au făcut rapid simțită prezența.

O viață personală marcată de despărțiri și sacrificii

Viața personală a fost la fel de complicată. Deși nu a divorțat oficial, soția sa a plecat la muncă în Italia, lăsându-l singur. „Nu am avut copii… Nu s-a putut, sau mai bine spus, nu s-a vrut. Vorbim din când în când, mă mai sună, dar asta e viața mea acum: la țară, cu mama,” spunea Ardeleanu cu resemnare.

După ce tatăl său a decedat în 2010, fostul fotbalist s-a mutat în satul Cârligi pentru a avea grijă de mama sa. „Am vândut tot ce aveam în Bacău și m-am mutat aici. Au trecut 13 ani de atunci. Viața trece repede,” rememora el.

Marius Lăcătuș, cel implicat în accidentarea lui Ardeleanu, a declarat că a încercat să-l sprijine financiar în perioada dificilă care a urmat. „Am trimis bani către el, 15.000-20.000 de dolari, echivalentul unui contract pe un an. Nu știu dacă au ajuns toți la el. Accidentarea a fost o întâmplare nefericită, nu mi-aș fi dorit niciodată să provoc așa ceva,” a explicat Lăcătuș.

De-a lungul carierei sale, Ardeleanu a jucat pentru mai multe echipe din România, inclusiv Selena Bacău, CSM Focșani, FC Onești, FCM Bacău și FC Vaslui. După retragere, fotbalul a rămas o parte importantă a vieții lui. „Încă mai joc fotbal cu prietenii, iar după meci stăm la un pahar de bere, mai tăiem un porc, o oaie. Trăim,” spunea el cu nostalgie.

Viața lui Vasile Ardeleanu a fost un amestec de pasiune pentru fotbal, suferințe și sacrificii. Deși a întâmpinat numeroase dificultăți, fostul fotbalist a găsit în sport și familie motivele pentru a merge mai departe.