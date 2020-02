Păun, după eliminarea nedreaptă din Europa: „Nu-mi venea să cred că mi se întâmplă tocmai mie”

Păun are un motiv în plus să fie dezamăgit după seara trecută. Jucătorul ardelenilor reușise să marcheze, dar golul său a fost anulat după intervenția VAR.

„Cea mai dezamăgitoare seară de când sunt în fotbal. Ăsta e fotbalul, ăsta e regulamentul, ăsta e VAR-ul. Nici nu vreau să mă mai uit la fază, pentru că îmi fac mai mult rău. Când am înscris parcă eram cel mai fericit om. Nu-mi venea să cred că mi se întâmplă tocmai mie. Când am văzut că se verifică, mi-am dat seama că nu vom avea noi norocul să câștigăm aşa, cu o echipă atât de puternică.

Din păcate am rămas cu un gust amar că nu am reuşit calificarea. E şi mai amar gustul pentru că nu am pierdut în două meciuri cu ei. Suntem o echipă unită şi sper să câştigăm campionatul”, a spus Adrian Păun la finalul meciului.

