Mircea Lucescu, declarație tranșantă: “Și eu am stat la baza echipei din 1994”

Mircea Lucescu a fost selecționer al naționalei României între 1981 și 1986. Și la mai bine de 30 de ani de la momentul părăsirii primei reprezentative acuză modul cum a fost înlăturat.

“Niciodată nu am de ce să fiu invidios pe Iordănescu! Mai ales că eu consider că și eu am fost la baza acelei echipe din 1994. Ce s-a făcut la naţională între 1982 şi 1986 a fost esenţial pentru construcţie. Apoi e uşor, fiindcă se transmite de la jucător la jucător acea filosofie.

De exemplu, Boloni când a ajuns prima dată la lot, cu mine în cameră a stat. Apoi, Boloni a devenit veteran şi l-a luat în cameră pe Rednic şi tot aşa. Ulterior a apărut Hagi, care a stat la naţională peste 15 ani, a primit şi a integrat mulţi alţi jucători. Extraordinar lider!”, a declarat Lucescu într-un interviu pentru gsp.ro.

Antrenorul a observat în timpul World Cup 1994 că prezența lui în preajma echipei naționale era considerată deranjantă.

