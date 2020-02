Mesajul disperat al Simonei Halep rostit chiar în Parlament: „Este foarte important”

Numărul doi mondial le-a prezentat acestora principala dorință a fetelor din echipa de FED Cup a României.

„Este ceva important pentru sportul românesc. Nu am venit aici pentru mine, am venit pentru noua generație care are nevoie de infrastructură. Avem nevoie de o sală unde să joace echipa de Fed Cup. Fac apel pentru această cauză. Consider că tenisul românesc are nevoie de ajutor. Trebuie să se construiască un sistem pentru noile generații. Este mare nevoie” a spus constănțeanca.

Camelia Potec a completat-o pe Simona Halep. Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net.