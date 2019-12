Hagi tună și fulgeră! „E rea intenție! Nu poate exista normalitate”

FC Viitorul – Astra Giurgiu, în etapa a 19-a din Liga 1, se joacă joi, de la ora 20:30. Cele două echipe luptă pentru primele locuri în clasament.

„Sper să câștigăm contra unui adversar care e în formă, care are jucători valoroși, experimentați. Sper să fim mult mai inteligenți și să ne impunem. Chiar dacă venim după o deplasare lungă și grea din toate punctele de vedere… a fost greu totul, de la climă, la teren.

Astra a stat șase zile, noi am stat trei zile… două zile de odihnă și drumul. Astra a jucat acasă, noi am jucat în deplasare. Dar trebuie să găsim soluții, nu avem nicio scuză. Cei care au programat în felul acesta… eu zic că există rea intenție. Nu poate să existe normalitate, să înțelegi… am avut și deplasarea cea mai lungă din România! Asta e, n-avem ce face. Adversarul va fi mult mai proaspăt decât noi„, a spus Gică Hagi la conferința de presă.