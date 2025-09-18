Starea lui Florin Marin este foarte gravă, scrie realitateasportiva.net. Acesta se află în ultimul stadiu de demență, iar pronosticul medicilor este extrem de rezervat în legătură cu șansele de supraviețuire.

La finalul lui 2024, Florin Marin fusese anunțat de Gigi Nețoiu pe banca lui Voluntari, însă a părăsit echipa după câteva săptămâni tocmai din cauza problemelor grave de sănătate.

El îi luase locul pe banca tehnică lui Ovidiu Burcă. Le-a antrenat de-a lungul carierei pe Rapid, naționala României (secund), FCSB, Universitatea Craiova (antrenor secund la ambele echipe).