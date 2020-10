EXCLUSIV | Prodanca îl ironizează pe Florin Manea: “Săracul! Ne-am distrat puțin”

După ce agentul Florin Manea a declarat că a vrut s-o ajute pe Anamaria Prodan atunci când a lăsat-o să facă poze cu Radu Drăgușin, soția lui Laurențiu Reghecampf a lăsat să se înțeleagă că s-a distrat de minune când a citit ce a spus Manea. Ba mai mult, în momentul în care urmărea declarațiile era chiar impreună cu familia fotbalistului.

“Ce să-i răspund lui Florin Manea?! Nu am reacții la Florin Manea! Am citit declarațiile împreună cu familia jucătorului Radu Drăgușin și am zâmbit îngăduitori… Ne-am distrat puțin. Lăsăm să se audă și el. Săracul… îmi e drag, ce putem să-i facem!”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net.