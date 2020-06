Discuții la nivel înalt pentru construirea unui nou stadion în România: „Premierul Orban ne susține”

Noua arenă va avea o capacitate de 25.000 de locuri, iar costurile de construcție se vor ridica la 75 de milioane de euro. Banii vor veni din surse europene, guvernamentale, locale sau împrumuturi.

„Chiar în această săptămână a venit echipa de proiectanți și pentru stadion, și pentru sala polivalentă. Stadionul va fi clasificat UEFA de clasă 4, deci permite orice meci internațional, la orice nivel. Are circa 25.000 de locuri, are o arhitectură deosebită, va fi ceva unic. Se lucrează la devizul general, costul mediu per scaun va fi între 2500 și 2800 de euro, ceea ce înseamnă că acest stadion se va duce spre 75-76 milioane de euro.

Arena Națională a costat la prima strigare 208 milioane de euro și are 50.000 de locuri, al nostru ar fi la mai puțin de jumătate și are jumătate din scaune. Noi gândim acest stadion ca un complex regional, nu vrem să-l ținem doar pentru noi. Dacă vor apărea cluburi la nivelul regiunii Nord-Est care vor trebui să joace meciuri internaționale, vom fi deschiși acestei colaborări și proiectul să intre cu finanțare cât se poate de repede”, a declarat pentru ProSport primarul Mihai Chirica.

