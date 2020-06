Declarația de dragoste a lui Gnohere pentru antrenorul la care a ținut cel mai mult: “Te iubesc”

Acesta a postat un mesaj pe o rețea de socializare prin care își declară atașamentul față de antrenorul cu care a colaborat un an și jumătate la FCSB.

Atacantul a reacționat după ce Nicolae Dică și-a adus aminte de momentele frumoase ale colaborării cu fotbalistul de 32 de ani.

„M-a ajutat foarte mult, a marcat foarte multe goluri. Este un tip de om care face o atmosferă foarte bună la echipă. Pentru echipă, pentru lot, era un jucător iubit de colegi, are un caracter foarte frumos. Îmi spunea de multe ori că el nu a fost învăţat să facă pressing, şi încercam să-l conving că trebuie să facă asta.

Când am jucat în Israel, Alibec era absent, iar pe Harlem l-am ţinut pe bancă şi i-am explicat cum am gândit meciul şi că va intra în partea a doua. Mi-a zis ca înţelege. A intrat şi a dat două goluri şi am câştigat acel meci. Uneori l-am nedreptăţit poate. Dar avea un randament foarte bun şi ca rezervă”, a declarat fostul antrenor al celor de la FCSB la Telekom Sport.

