Cu COVID-19 nu este de glumit! Dennis Man: “M-a dat înapoi psihic!”

Nu este de glumit cu COVID-19! Este mesajul lui Dennis Man, care a descris experienţa pe care a trăit-o după ce a fost depistat pozitiv. Man nu a avut simptome severe ale bolii, însă a avut emoţii în zilele în care virusul l-a afectat.

“Din păcate săptămâna aceasta pe care am avut-o cu acest virus m-a dat puţin în spate, nu neapărat fizic, mai mult psihic. Este un virus greu, nu ştii la ce să te aştepţi. Eu din fericire nu am avut simptome puternice, chiar mă întrebam dacă sunt bolnav, pozitiv. Apoi după câteva zile am început să îmi pierd gustul şi mirosul şi să am nişte dureri de cap. Este un virus greu şi nu doresc nimănui să treacă prin acest virus” – a spus Man pentru FRF TV.

