Confruntarea dintre cele două echipe din România a pornit în echilibru în prima repriză, iar scorul de la pauză arăta 13-12. Imediat după reluare, bucureștencele au pus stăpânire pe joc și nu le-au mai cedat teren adversarelor, care s-au văzut înfrânte la o diferență foarte mare de scor.

Aleasă cea mai bună jucătoare din această partidă, Cristina Neagu a vorbit imediat după încheierea partidei și a dezvăluit că echipa sa și-a demonstrat valoarea în această seară și merită să fie prezentă în următoarea fază a competiției. Neagu le-a dat bătăi de cap adversarelor de la SCM Rm. Vâlcea care nu au putut să o blocheze, aceasta izbutind să puncte de 13 ori în poarta gazdelor.

„Cred că am demonstrat care este diferența reală în momentul de față între CSM București și Vâlcea. Am jucat la superlativ, de la prima jucătoare la ultima. Ne-am pregătit foarte bine. M-am uitat pe tabelă, la un moment-dat și am văzut trei goluri pentru noi, nu știam când și de unde! Încrederea noastră a crescut, iar Grubisici a apărat din nou senzațional. În atac totul a funcționat foarte bine. Le-am simțit foarte încrezătoare, de multe ori cred că Vâlcea a fost chiar un pic arogantă. Am venit la Vâlcea să câștigăm și-mi doresc să repetăm succesul și în retur.

M-am uitat în sală și am văzut că s-au schimbat multe de când eu am jucat la Oltchim.”

