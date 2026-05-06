Val de nemulțumire în sectorul 1, după ce locatarii au fost obligați să șteargă graffiti‑urile. Oamenii acuză Poliția Locală că nu oprește vandalismul

Val de nemulțumire în rândul locuitorilor Sectorului 1, după ce Poliția Locală le-a trimis notificări prin care sunt obligați să curețe graffiti‑urile de pe fațadele clădirilor. Oamenii reclamă că autorii vandalizărilor nu sunt prinși, iar costurile ajung exclusiv la proprietari, deși aceștia sunt victimele, nu responsabilii. În replică, Poliția Locală susține că intervine în zonele frecvent vizate de amatorii de înscrisuri murale, dar că are nevoie și de sesizări din partea locuitorilor.

Nemulțumirea a explodat pe grupul Sesizări Sector 1 , unde zeci de locatari au relatat situații similare.

„Acum 6 zile am vopsit o intrare de bloc din bunul simț și ce credeți? De 3 zile este mai rău ca înainte. Curățăm doar ca să facem loc pentru noi ‘picturi’.”

Alții reclamă că autoritățile nu intervin pentru a preveni vandalismul:

„Fix așa am fost înștiințați și noi, și fix aceeași întrebare ne-o punem: dar Poliția Locală, adică primăria, ce păzește?” .

Mulți locatari spun că fenomenul este generalizat:

„Deja în zona Chibrit ne-au mâzgălit toate blocurile.”

Unii atrag atenția că obligațiile cad doar pe umerii cetățenilor:

„La obligații cetățenii sunt primii, doar la drepturi mai au de așteptat.”

O altă locatară punctează problema de fond:

„Nu este normal ca persoanele afectate de acte de vandalism să fie obligate să suporte, în mod repetat, costurile generate de acestea.”

O altă reclamație indică faptul că vandalii acționează chiar și în locuri unde există camere de supraveghere, în timp ce alții propun soluții creative, precum picturi murale autorizate.

Ce spune Poliția Locală S1

Poliția Locală a invocat reglementările legale și le-a transmis locuitorilor din sector că echipajele patrulează zonele predispuse pentru a-i identifica pe cei care mâzgălesc fațadele. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să anunțe dacă sunt martori ai unor astfel de incidente.Potrivit art. 27 alin. 1 lit. b din HCGMB nr. 120/2010, proprietarii au obligația de a menține în stare corespunzătoare fațadele imobilelor pe care le dețin. În caz contrar, proprietarii persoane fizice pot fi sancționați conform art. 42 lit. e, cu amendă între 2.000 și 5.000 de lei. Persoanele juridice pot primi sancțiuni conform art. 43 lit. b, cu amendă între 500 și 2.000 de lei.

În luna martie, Primăria Capitalei a iniţiat un regulament care ar permite îndepărtarea sistematică a graffiti-ului şi tagging-ului de pe clădiri istorice și a lansat o acțiune în acest sens. Primarul general Ciprian Ciucu a atras atenţia că procedura este extrem de greoaie, întrucât autorităţile locale au nevoie de avize, autorizaţii şi proiecte de intervenţie semnate de arhitecţi.