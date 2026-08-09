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Unitatea 2 de la Cernavodă funcționează în parametri normali. Nivelul Dunării a crescut cu 8 cm

Cernavodă

Cernavodă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 08:09
Actualizat9 aug. 2026, 08:18
SursăRealitatea PLUS, Realitatea.net

Directorul CNE Cernavodă, Romeo Urjan, a anunțat că Unitatea 2 a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă funcționează în parametri nominali, fără probleme. Urjan a precizat că nivelul Dunării a crescut duminică dimineață cu 4 centimetri în zona de aspirație a pompelor din bazinul de răcire.

Creșterea este cu atât mai importantă cu cât prognoza indica o scădere de 4 centimetri. Astfel, efectul net este de plus 8 centimetri, rezultat pus de Urjan pe seama operațiunilor de scufundare a primelor două barje.

Director Cernavodă: „Ne permite funcționarea pe următoarele 9 zile”

„La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre, la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 cm. Prognoza arăta o scădere de 4 cm; deci efectul net este de o creștere de 8 cm.

Acest rezultat extraordinar din punctul nostru de vedere este direct legat de operațiunile de scufundare a primelor 2 barje și ne permite funcționarea pe următoarele 9 zile, cel puțin, conform prognozei actuale.

Dorim să mulțumim colegilor din Ministerul Energiei și din Ministerul Transporturilor, Mediului, Apărării și tuturor celor care au crezut în această idee. Aveți felicitările noastre cele mai sincere.”, a transmis Romeo Urjan.

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