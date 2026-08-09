Unitatea 2 de la Cernavodă funcționează în parametri normali. Nivelul Dunării a crescut cu 8 cm

Publicat 9 aug. 2026, 08:09 Actualizat 9 aug. 2026, 08:18 Sursă Realitatea PLUS, Realitatea.net

Directorul CNE Cernavodă, Romeo Urjan, a anunțat că Unitatea 2 a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă funcționează în parametri nominali, fără probleme. Urjan a precizat că nivelul Dunării a crescut duminică dimineață cu 4 centimetri în zona de aspirație a pompelor din bazinul de răcire.

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