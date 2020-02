Un pensionar militar a reuşit să pună stop jafului dintr-o pădure din Olt. Ani de-a rândul, arbori seculari au fost tăiaţi ilegal

Insistenţe generalului în rezervă Vasile Fulga au făcut ca inlcusiv ministrul Mediului Costel Alexe să viziteze zona şi să ceară să fie luate măsuri.

Să vedeţi chinurile unui om care s-a născut acolo, în comuna Topana, şi care a aruncat bani – îmi mai făceam o casă – pentru asta. Toţi mi-au spus să nu mă pun cu ei pentru că au bani. Au bani, că au tăiat pădurea. Mă bat în continuare, spune generalul în rezervă.

El a vorbit pentru realitatea.net despre lupta sisifică pe care o duce, fiind ignorat ani de-a rândul de autorităţi.

„Din 2017 lupt pentru această pădure. Mie nu mai mi-e frică decât de Dumnezeu. Eu, de atunci, tot strâng probe, iar acum este un dosar la Tribunalul Olt pentru furturi de lemne din acea pădure. M-am adresat şi preşedintelui României, care a trimis memoriul meu la Ministerul Mediului la doamna Gavrilescu, care a rămas rece la acest demers, n-a interesat-o Pădurea Topana, deşi este cea mai frumoasă pădure din Europa. Avem gârniţă de esenţă tare, este un lemn deosebit, este un abanos al nostru european. Nu mai creşte în alt loc din ţară. Am aşteptat cât am aşteptat şi am revenit cu un alt memoriu la preşedinte, care a fost trimis la Guvern la doamna Dăncilă, dar şi la Parchetul General”, povesteşte Vasile Fulga.

Ministrul Costel Alexe a fost cel care, impresionat de cele povestite de pensionarul militar, a descins în Pădurea Topana. Acolo a văzut copaci seculari puşi la pământ, semn că se exploatează haotic şi ilegal.

„Ministrul m-a primit în audienţă cu vreo şase oameni pe lângă el. M-a ascultat cu documentele pe masă. Are 36 de ani, e mai mic decât copilul meu, dar acest om m-a uimit. A dat ordin ca toate petiţiile mele să fie aduse, în timpul audienţei. N-a fost la fel ca Deneş sau Gavrilescu, care au rămas reci, nepăsători, parcă nu erau oameni de pe această planetă. Chiar şi Doina Pană cunoştea problema, care era foarte hotărâtă să rezolve treaba. După ce m-a ascultat, ministrul a constatat că un cetăţean căruia nu-i aparţine nimic din pădure luptă împotriva unei adevărate reţele de crimă organizată. A dat ordin să se constituie o comisie, a trimis corpul de control în zonă. Ministrul a fost acolo şi s-a închinat când a văzut ce era acolo?”, a mai povestit Vasile Fulga.

„Oamenii au înnebunit, i-a înnebunit banul”

Iubitor al naturii şi crescut de mic prin Pădurea Tomana, Vasile Fulga este oripilat de ceea ce vede că se întâmplă. El povesteşte că doar pentru profit sunt ucişi arbori seculari.

„Ministrul a văzut o tăietură mai înaltă decât noi doi. I-am zis că oamenii au înnebunit, i-a înnebunit banul. Aproape în fiecare an au tăiat câte trei-patru copaci seculari. Valea râului Vedea este plină de cioate tăiate şi incendiate. Mai sunt stejarii pedunculari în care au făcut incizii cu drujba. Au băgat drujba şi le-a scos «inima», au făcut un dreptunghi cât intră lama drujbei, după care le-a pus motorină sau insecticid ca să-i usuce, să-i şubrezească”, a mai spus Fulga.

El a desluşit şi cum s-a reuşit exploatarea acestei păduri, desişul birocratic fiind de partea celor care au făcut bani frumoşi din tăierea arborilor de la Topana.

„Pădurea este împărţită de un drum în două, toată fiind pe teritoriul judeţului Olt. Partea din stânga, când te duci către nord este gestionată de către Ocolul Silvic Cotmeana din Argeş. Este o aberaţie pentru că nu s-a făcut administrarea unitară. La un moment dat, tăiau şi ăia din stânga, tăiau şi ăia din dreapta. Nu ai voie să faci două tăieri lipite, animalele unde se mai duc? Au făcut cum au făcut că au declasificat o parte din păduri pentru că erau seculare şi s-au apucat să taie în beneficiul unor persoane cu rang”, spune generalul în rezervă.

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a solicitat autorităţilor locale, după ce a fost la Pădurea Topana din judeţul Olt, includerea unei noi suprafeţe în fondul forestier. Totodată, el a dispus ca membrii Corpului de Control să rămână în zonă pentru a analiza exploatările din ultimii ani.

„Ministrul a ordonat să fie luate toate pădurile comunei şi să fie băgate în fondul silvic şi gestionate de către Direcţia Silvică. Nu se va mai putea tăia la discreţie. Toţi arborii seculari, sunt peste 100 – s-a declanşat procedura să fie făcuţi monument al naturii. Vor fi localizaţi prin GPS, se va face o fişă a fiecăruia şi se va face un inventar al lor, se va pune plăcuţă pe fiecare. Vor avea evidenţa şi Ocolul Silvic şi Primăria şi Garda Forestieră şi Garda de Mediu şi Poliţia. Să ştie de ei că există. Neamţul, dacă ar avea patru din ăştia cum avem noi pe Valea Vedii, vă spun eu, ar face gard de sârmă în jurul lor. Rezervaţia va reveni până în gârlă. Fâşia de stejari pedunculari, care era fala rezervaţiei naturale, a fost scoasă şi s-a dat la tăiat. Mai sunt încă mulţi arbori multiseculari care au rămas acolo”, mai povesteşte generalul Fulga.

Autor: Ionuţ Jifcu