Românii nu mai fac copii de teama crizei

Numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 890 faţă de aceeaşi lună din 2018, iar numărul persoanelor care au decedat a fost în scădere cu 565 raportat la decembrie 2018.



"Sporul natural a fost negativ atât în luna decembrie 2019 (-9124 persoane), cât şi în luna decembrie 2018 (-8.799 persoane). Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 4 mai mic în luna decembrie 2019, decât cel înregistrat în luna decembrie 2018", arată datele INS.



În decembrie 2019, s-a înregistrat naşterea a 14.959 copii, cu 212 mai puţini decât în luna noiembrie 2019, în timp ce numărul deceselor înregistrate în decembrie a ajuns la 24.083, cu 3.387 mai multe decese decât cele din luna anterioară.



Potrivit INS, sporul natural a fost negativ în luna decembrie 2019, decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii de 9.124 persoane. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în decembrie, a fost de 94, în creştere cu 22 faţă de luna anterioară.