Poate polițistul să îți dea amendă și fără martori? Ce se întâmplă dacă refuzi să semnezi procesul-verbal și cum poți contesta sancțiunea

Sursă: realitatea.net

Mulți șoferi pornesc de la ideea că, în lipsa unui martor, polițistul nu are cum să le aplice o amendă. Este una dintre cele mai răspândite confuzii din trafic, mai ales în cazurile în care agentul spune că a văzut direct o abatere precum trecerea pe roșu, o depășire neregulamentară sau neacordarea de prioritate.

Codul Rutier 2026 și procedura aplicabilă în astfel de situații arată însă foarte clar că sancțiunea poate fi aplicată chiar și atunci când nu există martori care să confirme cele constatate de polițist. La fel de important este și faptul că refuzul de a semna procesul-verbal nu anulează amenda și nu oprește procedura.

Amenda poate fi dată chiar și fără martori

Dacă polițistul constată direct abaterea, acesta are dreptul să întocmească procesul-verbal și să aplice sancțiunea indiferent dacă există sau nu martori.

Advertising

Advertising

În document sunt trecute în mod clar abaterea comisă, datele de identificare ale șoferului, împrejurările în care s-a produs incidentul, iar la final agentul își scrie numele și semnează.

Așadar, existența unui martor nu este condiția care face valabilă amenda.

Mulți confundă rolul martorului și cred că acesta trebuie să confirme fapta în sine. În realitate, martorul nu este necesar pentru a confirma că șoferul a trecut pe roșu sau că a depășit neregulamentar, ci are un rol procedural în cazul refuzului de semnare.

Ce rol are martorul asistent

În momentul în care șoferul refuză să semneze procesul-verbal, polițistul poate solicita prezența unui martor asistent.

Foarte important, acest martor confirmă doar refuzul șoferului de a semna documentul, nu și abaterea. Este o distincție esențială.

Martorul trebuie să fie o persoană terță și nu poate fi un alt agent constatator.

Prin urmare, acesta nu validează varianta polițistului despre ceea ce s-a întâmplat în trafic, ci doar faptul că persoana sancționată a refuzat să semneze.

Ce se întâmplă dacă nu există martor

Sunt numeroase situații în care oprirea are loc pe timpul nopții, pe un drum puțin circulat sau într-o zonă în care nu se află alte persoane.

În aceste cazuri, lipsa martorului nu împiedică aplicarea amenzii.

Legea stabilește că, dacă nu există o persoană care să confirme refuzul, polițistul trebuie să consemneze în procesul-verbal motivul pentru care documentul a fost întocmit fără martor.

De exemplu, poate menționa că oprirea a avut loc într-o zonă izolată sau într-un interval orar în care nu era prezentă nicio altă persoană.

Prin urmare, sancțiunea rămâne perfect valabilă și în lipsa martorului, atât timp cât motivul este explicat în document.

Refuzul de a semna nu te scapă de amendă

Una dintre cele mai frecvente reacții ale șoferilor este refuzul de a semna procesul-verbal, în ideea că astfel pot evita sancțiunea.

În realitate, semnătura nu înseamnă că ești de acord cu cele consemnate.

Ea confirmă doar faptul că ai luat la cunoștință.

Refuzul de a semna nu anulează amenda și nu schimbă cu nimic mersul procedurii.

Dacă șoferul consideră că sancțiunea este nedreaptă, poate cere polițistului să îi treacă obiecțiunile direct în procesul-verbal, astfel încât acestea să apară consemnate oficial.

Ce se întâmplă dacă echipajul are body-cam

În 2026, multe echipaje sunt dotate cu sisteme de înregistrare video de tip body-cam. În aceste situații, refuzul șoferului de a semna este consemnat pe loc prin înregistrare video.

În momentul în care refuzul este surprins de camera purtată de agent, se consideră că persoana a fost informată cu privire la sancțiune, iar prezența unui martor asistent nu mai este necesară pentru confirmarea refuzului.

Acest aspect este tot mai important în practică, având în vedere dotarea tot mai frecventă a polițiștilor cu astfel de dispozitive.

Cum poți contesta amenda rutieră

Dacă nu ești de acord cu sancțiunea, calea legală este contestarea procesului-verbal.

Șoferul poate depune plângere contravențională în termen de 15 zile de la data la care documentul i-a fost înmânat sau comunicat.

Contestația se depune la judecătorie, iar în cadrul procesului instanța poate analiza atât fapta în sine, cât și modul în care a fost întocmit procesul-verbal.

Conducătorul auto poate susține că nu a săvârșit abaterea, că situația a fost consemnată greșit sau că documentul conține erori importante.

De asemenea, poate invoca lipsa martorului, în măsura în care această lipsă nu a fost justificată corespunzător de agent în procesul-verbal.

Când se prescrie sancțiunea

Un alt element foarte important ține de comunicarea documentului.

Dacă procesul-verbal nu este comunicat în termen de 60 de zile de la data întocmirii, sancțiunea se prescrie.

În plus, dacă au trecut mai mult de 6 luni de la data comiterii faptei, abaterea nu mai poate fi sancționată.

Aceste termene sunt esențiale pentru șoferii care aleg să conteste amenda sau care observă întârzieri în comunicarea actelor.