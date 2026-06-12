Guvernul deblocează construcția noului Centru de Tuberculoză de la Institutul „Marius Nasta". Constructorul a revenit pe șantier

Sursă: Realitatea.net

Proiectul noului Centru de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei Zerlendi, parte a Institutului Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, a trecut de ultima etapă administrativă care bloca avansarea lucrărilor, după ce Guvernul a aprobat memorandumul ce permite depășirea cu peste 25% a contribuției naționale.

Aprobarea asigură acoperirea integrală a costurilor investiției și elimină, potrivit Ministerului Sănătății, ultimul obstacol care putea afecta implementarea proiectului. Cadrul financiar și administrativ este astfel clarificat definitiv.

Un nou centru de diagnostic și tratament al Tuberculozei la Spitalul „Marius Nasta” din Capitală

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a precizat că actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea memorandumului au reprezentat pașii legali obligatorii pentru continuarea lucrărilor. „Constructorul a revenit deja pe șantier, iar lucrările se desfășoară conform graficului stabilit”, a transmis ministrul.

Noua unitate medicală, ce va fi ridicată în incinta Institutului „Marius Nasta”, va dispune de 115 paturi pentru spitalizare continuă, un bloc operator cu trei săli de operație, laboratoare moderne, spații dedicate cercetării și învățământului medical, precum și un sistem digital integrat, interoperabil cu principalele platforme din sistemul sanitar românesc.

Investiția este finanțată prin PNRR, Componenta Sănătate, completată cu fonduri de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătății, și este considerată de autorități una dintre cele mai importante pentru modernizarea infrastructurii de combatere a tuberculozei în România.