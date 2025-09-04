Tratamentul chirurgical pentru cancerul colorectal

Tratamentul este complex și, în funcție de stadiul bolii, poate include, pe lângă operație, și radioterapie, chimioterapie, imunoterapie sau terapii țintite. Cea mai potrivită opțiune de tratament pentru fiecare caz în parte este stabilită de comisia oncologică multidisciplinară, formată din medicii cu diferite specializări implicați în managementul pacientului cu cancer.

Atunci când există indicație pentru tratament chirurgical, intervențiile pentru cancer colorectal pot fi realizate atât clasic, prin chirurgie deschisă, cât și minim invaziv, laparoscopic sau prin chirurgie robotică. În ultimii ani, chirurgia minim invazivă a devenit standardul pentru intervențiile neoplazice colorectale, cu avantaje importante pentru pacienți: incizii de mici dimensiuni, risc de complicații redus, recuperare rapidă și spitalizare de scurtă durată.

De ce apare cancerul colorectal, cum se manifestă și care sunt opțiunile de tratament, aflăm de la Dr. Eliza Gangone, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.