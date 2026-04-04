Voiculescu a susținut, într-o postare pe Facebook, că Rafila ar fi cunoscut consecințele financiare ale neacceptării unei oferte Pfizer, invocând o discuție informală din interiorul Ministerului Sănătății. Fostul ministru USR afirmă că România ar fi riscat costuri suplimentare de sute de milioane de euro.

Alexandru Rafila îl critică dur pe Vlad Voiculescu

În replică, Alexandru Rafila respinge categoric acuzațiile și le califică drept nefondate. Acesta subliniază că declarațiile adversarului politic nu sunt susținute de dovezi și reprezintă o încercare de a evita asumarea responsabilității pentru deciziile anterioare.

Rafila a adus în discuție și acțiunile concrete întreprinse în mandatul său, arătând că, în limitele legale, a reușit să renegocieze și să valorifice aproximativ 7,5 milioane de doze de vaccin, reducând astfel pierderile estimate ale României cu circa 150 de milioane de euro. Potrivit acestuia, situația dificilă privind achiziția a fost generată de decizii luate anterior, fără o analiză suficient de riguroasă.

”Pe lângă incapacitatea de a-şi asuma propriile greşeli sau pe cele ale colegei de partid, dr. Ioana Mihăilă, care au aruncat România într-o situaţie imposibilă, aceea de a fi nevoită să achiziţioneze 39 de milioane de doze de vaccin COVID de care nu aveam nevoie, domnul Vlad Voiculescu se tot acoperă cu afirmaţii neadevărate în spaţiul public. Domnul Voiculescu fuge de orice responsabilitate şi încearcă să lege situaţia pe care chiar reprezentantii USR au creat-o de mine şi de echipa Ministerului Sănătăţii.

Poate dl. Vlad Voiculescu să răspundă dacă o renegociere ar fi fost posibilă, având în vedere limitările legale care nu ne permit să plătim pentru ceva ce nu primim? Şi, în aceste condiţii, cât ar fi avut România de plătit? Dacă USR nu a avut nicio legătură cu această achiziţie, de ce apare numele doamnei Ioana Mihăilă pe memorandum? Depăşeşte orice limită a înţelegerii să fiu considerat vinovat pentru faptul că nu am „reparat” greşeala făcută de guvernul Cîţu şi, implicit, de ministrul Sănătăţii din acele momente, doamna Mihăilă, prin semnarea unui contract. Cu alte cuvinte, ei au semnat contractul fără o logică clară şi fără o analiză profesională riguroasă a situaţiei, fără să se consulte cu specialiştii în sănătate publică si tot ei mă acuză că nu am renegociat acel contract.

Dacă deţine dovezi în acest sens, îl invit să le prezinte organelor de cercetare penală, nu să lanseze informaţii false în spaţiul public, aşa cum s-a obişnuit. Este degradant pentru un parlamentar europen şi consilier onorific al Preşedintelui României să recurgă la asemenea tactici, în care moralitatea şi adevărul lipsesc cu desăvârşire”, consideră Alexandru Rafila.