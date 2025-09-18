În ultimii 20 de ani, numărul de implantări de valve aortice prin metoda TAVI a crescut considerabil, inclusiv în România, procedura fiind frecvent utilizată. Procedura TAVI este realizată în laboratoarele de angiografie, în condiții sporite de siguranță, sub control radiologic. Există mai multe tipuri de valve aortice biologice care pot fi utilizate în procedura TAVI. Cea mai potrivită variantă pentru fiecare caz în parte este stabilită de medic, în funcție de particularitățile pacienților.

Când este indicată procedura TAVI, cum se realizează și care sunt avantajele, aflăm de la Prof. Dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară la Spitalul Clinic SANADOR.

