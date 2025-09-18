Medici care fac minuni. TAVI: procedura modernă de tratament al stenozei aortice

Medici care fac minuni. TAVI: procedura modernă de tratament al stenozei aortice

Tratamentul modern al stenozei aortice se realizează printr-o procedură minim invazivă, endovasculară, de înlocuire transcateter a valvei aortice. Procedura este cunoscută după prescurtarea din limba engleză, TAVI, și este realizată prin abord transcutanat transfemural. Marele avantaj al acestui tip de tratament constă în minima invazivitate a procedurii, fără a mai fi necesară deschiderea sternului și nici oprirea temporară a inimii. În plus, fiind vorba de incizii de foarte mici dimensiuni, pacientul se recuperează mult mai repede, iar spitalizarea este de scurtă durată.

În ultimii 20 de ani, numărul de implantări de valve aortice prin metoda TAVI a crescut considerabil, inclusiv în România, procedura fiind frecvent utilizată. Procedura TAVI este realizată în laboratoarele de angiografie, în condiții sporite de siguranță, sub control radiologic. Există mai multe tipuri de valve aortice biologice care pot fi utilizate în procedura TAVI. Cea mai potrivită variantă pentru fiecare caz în parte este stabilită de medic, în funcție de particularitățile pacienților.

Când este indicată procedura TAVI, cum se realizează și care sunt avantajele, aflăm de la Prof. Dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară la Spitalul Clinic SANADOR.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

