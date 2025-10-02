Echipa inimii cuprinde toate specialitățile implicate în diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare, respectiv cardiologie, cardiologie intervențională, chirurgie cardiovasculară, anestezie și terapie intensivă cardiovasculară, cărora li se adaugă și specialiști din radiologie-imagistică medicală, medicină nucleară, medicină de urgență, medicină fizică și de reabilitare.

Pentru obținerea celor mai bune rezultate, prin tratamente individualizate, este foarte important ca pacienții să se adreseze unor centre specializate, cu experiență în managementul integrat al pacienților cu afecțiuni cardiovasculare, unde să aibă acces la servicii medicale moderne și la toate tipurile de tratament pentru suferințele lor.

Cum sunt abordate și tratate modern bolile cardiovasculare, ce este echipa inimii și de ce este important ca pacienții să se adreseze unor centre moderne și cu dotări performante, aflăm de la Dr. Monica Trofin-Bănescu, șef Secție Cardiologie și coordonator USTACC la Spitalul Clinic SANADOR.

