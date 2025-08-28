Pentru a identifica din timp o stenoză traheală și pentru a evita complicațiile, medicii recomandă ca pacienții care au stat foarte mult intubați să efectueze o traheobronhoscopie la o distanță de 14–21 de zile după intubare. Investigația permite medicului, pe lângă stabilirea corectă a diagnosticului, și efectuarea unor dilatații, în cazurile ușoare, astfel încât pacientul să poate respira corespunzător. În schimb, cazurile severe necesită o intervenție de rezecție de trahee, cu anastomoză.

Când este necesară chirurgia traheii, ce implică aceasta și care sunt avantajele, aflăm de la Prof. Dr. Ioan Cordoș, medic primar chirurgie toracică la Spitalul Clinic SANADOR.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.