Medici care fac minuni. Când poate fi necesară chirurgia traheii

Chirurgia traheii este indicată în principal în stenoze, adică atunci când conductul aerian principal se îngustează, iar persoana în cauză nu mai poate respira corespunzător. Cel mai frecvent întâlnită este stenoza traheală după intubația orotraheală, mai ales la pacienții care au fost intubați de mai multe ori sau au pentru o durată lungă, ca urmare a unor politraumatisme. O altă cauză o reprezintă tumorile traheale, dar acestea sunt rare.

Pentru a identifica din timp o stenoză traheală și pentru a evita complicațiile, medicii recomandă ca pacienții care au stat foarte mult intubați să efectueze o traheobronhoscopie la o distanță de 14–21 de zile după intubare. Investigația permite medicului, pe lângă stabilirea corectă a diagnosticului, și efectuarea unor dilatații, în cazurile ușoare, astfel încât pacientul să poate respira corespunzător. În schimb, cazurile severe necesită o intervenție de rezecție de trahee, cu anastomoză.

Când este necesară chirurgia traheii, ce implică aceasta și care sunt avantajele, aflăm de la Prof. Dr. Ioan Cordoș, medic primar chirurgie toracică la Spitalul Clinic SANADOR.

