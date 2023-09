În perioada culesului de struguri, mustul devine vedeta toamnei datorită proprietăților sale nutriționale remarcabile. Acesta are beneficii antioxidante și antiinflamatorii, contribuind la protejarea inimii și creierului.

Dr. Alexandru Nechifor, specialist în medicină internă și prorector la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, afirmă: „Mustul este bogat în vitamine (C, K și vitamine din complexul B) minerale (potasiu, calciu și magneziu), și antioxidanți, care contribuie la întărirea sistemului imunitar și menținerea sănătății pielii și a părului.”

Consumul de must poate preveni formarea cheagurilor de sânge, reduce colesterolul rău și sprijini sistemul imunitar. Vitamina C din must ajută la vindecarea rănilor și protejează împotriva infecțiilor. De asemenea, mustul favorizează digestia și tranzitul intestinal.

Conf. univ. dr. Alexandru Nechifor a mai declarat pentru Adevărul: „Printre beneficiile certe ale consumului de must enumerăm cantitatea mare de vitamine şi minerale pe care le conţine acest preparat (grupul de vitamine B, potasiu, calciu, magneziu). De asemenea, mustul, în special cel din struguri roșii, conține compuși de polifenoli, ce ne protejează împotriva dezvoltării bolilor cardiovasculare și sunt cunoscuți pentru reducerea proceselor inflamatorii. Mai puțin cunoscut este faptul ca acesta proprietăți antibacteriene și antivirale, și vin in sprijinul sistemul imunitar, ceea ce este necesar în aproprierea sezonului rece.”

Mustul poate fi, de asemenea, un tonic pentru cei cu Alzheimer sau probleme de memorie. Cu toate acestea, are și contraindicații. Diabeticilor li se recomandă precauție din cauza conținutului de zahăr. Dr. Nechifor adaugă: „Atenționare specială este, dacă mustul este într-un proces avansat de fermentare, conținutul de alcool poate urca pana la aproape 5%(asemenea berii).”

Pentru a beneficia de toate proprietățile mustului, specialiștii sugerează consumul acestuia în formă proaspătă și naturală, fără conservanți. Ideal ar fi să fie achiziționat de la crame sau producători locali. Soiurile albe sunt bogate în antioxidanți, în timp ce cele roșii sunt cunoscute pentru conținutul lor de polifenoli și resveratrol.