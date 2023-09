În fiecare an, pe 1 septembrie, Biserica Ortodoxă, dar și alte confesiuni creștine, marchează începutul noului an bisericesc. Această dată, care poate părea arbitrară pentru unii, are o semnificație profundă și o istorie bogată. În acest articol, vom explora motivele pentru care anul bisericesc începe la 1 septembrie și nu la o altă dată, cum ar fi 1 ianuarie, care marchează începutul anului calendaristic.