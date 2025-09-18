De cele mai multe ori, aceasta poate fi semnul unei afecțiuni ușoare, precum infecția urinară, dar uneori poate ascunde o boală gravă, precum un cancer renal.

Iuliana a mers la medic, iar investigațiile recomandate de medicul urolog din orașul ei, care au inclus și un RMN, au arătat că pacienta avea o tumoră la rinichiul drept, care depășea limitele organului, cu tromboză tumorală a venei renale. Medicul și-a dat seama că Iuliana se afla într-o situație gravă, care necesita tratament chirurgical de urgență, astfel că i-a recomandat să se programeze la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și Coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR, cu o experiență vastă în chirurgia urologică oncologică și reconstructivă și cu rezultate foarte bune în cazuri extrem de complicate.

După investigațiile suplimentare pe care Conf. Dr. Constantin Gîngu i le-a recomandat Iulianei, diagnosticul de certitudine a fost stabilit: carcinom renal cu celule clare, într-un stadiu local avansat. Medicul i-a explicat Iulianei că soluția chirurgicală cea mai eficientă în cazul său era îndepărtarea completă a rinichiului afectat.

Pacienta a înțeles situația și a acceptat, astfel că medicul a efectuat clasic o nefrectomie radicală dreaptă cu trombectomie, îndepărtând în bloc rinichiul afectat și trombul tumoral care invadase vena renală. Din fericire, nu au fost găsiți ganglioni limfatici afectați tumoral.

Operația s-a încheiat cu succes, evoluția postoperatorie a fost favorabilă, iar Iuliana a putut să se întoarcă în scurt timp la serviciu, cu condiția de a reveni la controale și investigații periodice, pentru monitorizare. În prezent, la trei ani de la intervenție, Iuliana nici nu simte că îi lipsește un rinichi și se bucură de o viață normală.

Intervenția chirurgicală realizată de Conf. Dr. Constantin Gîngu, de o complexitate crescută mai ales din cauza extensiei tumorale, s-a desfășurat în condiții sporite de siguranță în blocul operator foarte bine dotat al Spitalului Clinic SANADOR, succesul terapeutic fiind susținut și de specialiștii din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I.

În funcție de fiecare caz, intervențiile se pot efectua la Spitalul Clinic SANADOR atât prin chirurgie clasică, deschisă, cât și minim invaziv, laparoscopic sau prin chirurgie robotică, cu ajutorul unuia dintre cei mai avansați roboți chirurgicali existenți în acest moment în lume - da Vinci Xi.

De asemenea, la SANADOR pacienții au acces la consulturi de urologie, și nu numai, dar și la analize și investigații avansate, realizate cu ajutorul unor echipamente de înaltă performanță.