Pentru depistarea cauzei exacte care împiedică obținerea spontană a unei sarcini, recomandat este ca partenerii să se adreseze unui centru medical specializat în diagnosticarea și tratarea problemelor de fertilitate, respectiv un centru de fertilizare in vitro.

Consultul de specialitate este indicat să fie realizat atunci când sarcina nu apare după 12 luni de contact sexual neprotejat sau după 6 luni, dacă femeia are vârsta de 35 de ani sau peste.

În cadrul unui centru specializat, dotat cu echipamente performante, medici cu experiență pot diagnostica cauza exactă a infertilității, indicând varianta de tratament potrivită pentru fiecare caz în parte.

De la caz la caz, tratamentul poate varia de la administrarea unei terapii hormonale, intervenții minim invazive și până la proceduri complexe de reproducere umană asistată medical, precum inseminarea intrauterină sau fertilizare in vitro.

Dintre toate modalitățile de tratamente de reproducere umană asistată medical, fertilizarea in vitro (FIV) este cea mai avansată procedură. Fertilizarea ovulelor are loc în mod artificial, în laborator, cu respectarea unui protocol strict. Embrionii astfel obținuți sunt introduși în uterul femeii într-un proces atent monitorizat. Procedura FIV poate fi realizată cu ovocite proprii, în urma procesului de stimulare ovariană, sau cu ovocite donate, cu sperma partenerului sau cu spermă donată.

Cuplurile care se confruntă cu infertilitatea se pot adresa cu încredere Centrului de fertilizare in vitro SANADOR, care oferă acces la servicii medicale la cele mai înalte standarde de calitate. Pentru obținerea celor mai bune rezultate, Centrul FIV SANADOR este dotat cu echipamente moderne pentru reproducere umană asistată, activitatea desfășurându-se în conformitate cu protocoale și proceduri de ultimă oră.

Medici cu supraspecializare în reproducere umană asistată și cu vastă experiență de la Centrul FIV SANADOR fac întotdeauna recomandări individualizate, adaptate specificului fiecărui caz în parte, astfel încât visul de a deveni părinți al partenerilor să aibă șanse cât mai mari de a se transforma în realitate. Centrul FIV SANADOR funcționează în regim ambulatoriu și de spitalizare de zi.