Astazi va fi orice altceva numai calm si liniste nu. Luna din Taur face o conjunctie puternica cu expansivul Jupiter. Optimismul explodeaza. Va fi foarte usor sa folosim aceasta energie atunci cand Luna se asaza intr-un sextil util cu Saturn in Pesti, dar sentimentele noastre s-ar putea sa ne agite cand intra in cuadratura cu iubaretii cosmici, Venus si Marte, in Leu. Sa taci nu este o optiune.