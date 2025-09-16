Ce a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete

Declarația a fost făcută în cadrul reuniunii informale a miniștrilor Sănătății din Europa, desfășurată la Copenhaga sub președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene. Rogobete a menționat că a prezentat prioritățile României și direcțiile europene de dezvoltare în domeniul sănătății, discutând subiecte precum accesul la medicamente și terapii inovatoare, reducerea inegalităților dintre statele membre și consolidarea industriei farmaceutice europene.

„România are nevoie de o industrie farmaceutică puternică, capabilă să producă medicamente aici, acasă. Aceste investiții ne vor permite să oferim pacienților soluții rapide și sigure și să reducem dependența de importuri”, a afirmat ministrul, într-o postare pe Facebook.

Rogobete a precizat că prin programul Orizont Europa 2026–2027, România poate accesa până la 200 de milioane de euro pentru dezvoltarea industriei farmaceutice și pentru proiecte de inovare cu impact direct asupra pacienților și economiei naționale.

Ministrul a subliniat că aceste măsuri nu sunt doar teoretice: ele vor reduce timpii de așteptare pentru tratamente, vor facilita accesul la medicamente inovatoare și vor întări capacitatea spitalelor de a răspunde eficient în situații critice. „România are acum oportunitatea de a deveni un actor activ în industria farmaceutică europeană și de a-și consolida poziția în rețelele regionale de cooperare”, a adăugat Rogobete.