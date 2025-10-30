Povestea lui Mihail, un bărbat de 68 ani, arată cât de mult contează investigațiile efectuate la momentul potrivit, dar și accesul la tratament modern, realizat de medici experimentați. El a ajuns la Spitalul Clinic SANADOR, după ce cu o noapte înainte suferise brusc o rectoragie severă. Deși cauza sângerării s-a dovedit a fi un hemoroid rupt, investigațiile avansate efectuate de echipa medicală au evidențiat o formațiune tumorală de aproximativ 5 cm la nivelul colonului descendent. Biopsia efectuată în urma investigației de colonoscopie a indicat un grad înalt de displazie, cu risc crescut de cancer, fiind necesară intervenția chirurgicală fără întârziere.

Mihail a fost preluat de Dr. Teodor Buliga, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR, care i-a explicat pacientului opțiunile terapeutice. Pentru că își dorea o recuperare cât mai rapidă, bărbatul optând pentru chirurgie robotică. Intervenția a fost realizată cu ajutorul sistemului chirurgical robotic da Vinci Xi, unul dintre cele mai avansate astfel de sisteme la nivel global.

Operația a fost una complexă, întrucât medicul a întâlnit numeroase aderențe între organele abdominale, care au necesitat o visceroliză laborioasă. Dr. Teodor Buliga a reușit să excizeze o porțiune de 25 cm din colon, restabilind în același timp continuitatea tractului digestiv și evitând necesitatea unei colostomii. În cadrul aceleiași intervenții, medicul a realizat și colecistectomie, întrucât pacientul suferea și de o colecistită cronică litiazică veche. Intervenția a durat aproape șase ore, iar rezultatul a fost excelent. Mihail a primit permisiunea de a se externa la doar patru zile după operație, recuperarea decurgând fără complicații.

Rezultatul histopatologic a confirmat diagnosticul de cancer colorectal fără extensie în afara peretelui intestinal, deci descoperit relativ la timp. Mihail continuă monitorizarea periodică la Centrul Oncologic SANADOR, pentru a se asigura că boala nu va recidiva sau metastaza. Primele controale au arătat o evoluție favorabilă, iar pacientul se bucură acum de o stare excelentă de sănătate.

Rezultatul terapeutic excelent se datorează atât experienței medicului chirurg, cât și tehnologiei avansate disponibile la Spitalul Clinic SANADOR, unde chirurgia robotică oferă pacienților o soluție modernă și precisă pentru tratamentul cancerului colorectal.

La Spitalul Clinic SANADOR, intervențiile de chirurgie robotică sunt efectuate de o echipă de chirurgi cu înaltă expertiză, utilizând sistemul da Vinci Xi, o tehnologie de vârf, care permite accesul cu mare precizie chiar și în zone greu accesibile prin alte tehnici chirurgicale. Operațiile se desfășoară într-un bloc operator foarte bine dotat, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I.

În funcție de recomandările stabilite de comisia oncologică multidisciplinară, pacienții diagnosticați cu cancer au acces la Centrul Oncologic SANADOR de toate tipurile de tratamente oncologice disponibile, de la chimioterapie, radioterapie, brahiterapie până la imunoterapie și terapii țintite.