Ședință extrem de importantă, astăzi, la Curtea Constituțională. La ora 17:00, cei 9 judecători se reunesc pentru a analiza dosarele candidaților.

După ce a fost validată de BEC, candidatura lui George Simion ajunge pe masa CCR

La Curte a fost depusă o contestație împotriva candidaturii lui George Simion în care sunt invocate mai multe motive, printre care dosarul deschis de către Parchetul General pentru instigare la violență. Dosarul, însă, este unul in rem, adică sunt cercetate fapte, și nu persoane.

Judecătorii vor analiza și o altă contestație depusă împotriva candidaturii lui Ponta.

Până pe 20 martie ar trebui să avem lista finală cu cei care intră în lupta pentru cea mai importantă funcție în stat.

Lupta suveraniștilor pentru Cotroceni a intrat în linie dreaptă: Anamaria gavrilă și-a depus candidatura

Sâmbătă, lidera Partidului Oamenilor Tineri și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale din luna mai. Anamaria Gavrilă a fost însoțită la Biroul Electoral Central de liderul AUR, George Simion, și a declarat că în doar 48 de ore s-au strâns peste 400 de mii de semnături pentru candidatura sa, cu ajutorul lui George Simion și a membrilor partidului AUR.

”S-au strâns peste 400.000 de semnături pentru Anamaria Gavrilă şi POT, dar doar cu ajutorul partidului AUR şi al lui George Simion, mulţumim mult. Mulţumim de fapt în primul rând românilor care au venit să semneze cu mintea şi cu gândul şi cu sufletul la Călin Georgescu. Suntem aici pentru a duce această mişcare mai departe.

Această candidatură este una de conjunctură, noi nu recunoaştem aceste alegeri ca fiind unele legitime, însă ei au creat un joc care este nedrept şi în lipsa unor instrumente juridice corecte, pe care am văzut că nu le mai avem, noi trebuie să jucăm şi la acest joc şi să le arătăm că putem. Aşa cum românii au reuşit în 48 de ore să se mobilizeze, să transforme tristeţea, depresia, în acţiune, să scoatem o ţară întreagă din depresie şi din cenuşa loviturii de stat pe care am primit-o, am întors-o în bucurie şi în construcţie”, a afirmat Gavrilă.

Preşedintele POT a spus că ”lupta abia începe”.

”Candidatura mea nu este pe persoană proprie, este pentru români, este pentru ca noi să ne dăm toate şansele ca să putem continua. Candidatura mea este pentru a reda românilor Turul 2, înapoi şi pentru a reda românilor preşedintele pe care ei, de fapt, l-au votat deja”, a susţinut Gavrilă.

Sâmbătă a fost ultima zi de depunere la Biroul Electoral Central a candidaturilor pentru alegerile prezidențiale din 4 mai.