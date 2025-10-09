„Nici un premier nu și-a permis să amenințe primarii, este o acțiune de intimidare. Restanțele pe care le avem sunt provocate de actualul Guvern. Dacă domnul Bolojan crede că așa se poate rezolva problema, se înșală. Eu am crezut că avem un partener, e o declarație cel puțin neinspirată. Ar trebui să fii mai cumpătat când faci asemenea declarații. O să continuăm să facem adrese la Guvern, o să merg în rândul oamenilor să-i fac să înțeleagă că trebuie să aștepte până ce domnul Bolojan va da banii. Tăierile de posturi nu înseamnă reformă”, a afirmat Zetea, la un post TV.

Zetea a fost unul dintre cei mai vocali lideri de administrație din teritoriu și i-a solicitat lui Ilie Bolojan să nu mai amâne alocările din Fondul de rezervă pentru plata serviciilor de asistență socială, afirmând că peste 800 de angajați din cadrul DGASPC Maramureș nu și-au primit salariile pentru a doua lună consecutiv.

Pe de altă parte, guvernul a dat joi un semnal că va modifica o recentă Ordonanță de urgență care a accentuat haosul și austeritatea în administrațiile locale, ducând la blocarea a numeroase decontări. Ilie Bolojan a recunoscut că a fost vorba despre o măsură birocratică nepotrivită ce urmează a fi corectată.

