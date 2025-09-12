DNA anunţă, vineri, trimiterea în judecată a mai multor inclulpaţi.

Sub cotrol judiciar au fost trimişi în judecată:

BARTI TIHAMER, preşedinte regional al unei formaţiuni politice şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Harghita, acuzat de:

- folosire a influenţei sau autorităţii de către o persoană care deţine o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite,

- două infracţiuni de instigare la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, dintre care una în formă continuată (18 acte materiale) şi

KURKO ANDRAS, şef administraţie adjunct – inspecţie fiscală la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita (A.J.F.P. Harghita), pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- trei infracţiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, dintre care una în formă continuată (18 acte materiale),

- patru infracţiuni de acces ilegal la un sistem informatic,

- două infracţiuni de instigare la acces ilegal la un sistem informatic,

- trei infracţiuni de divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice,

- două infracţiuni de instigare la divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice şi

- efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale.

De asemenea, au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, următorii inculpaţi:

ANDRASI ZSOLT, şef al Serviciului inspecţie fiscală persoane fizice din cadrul A.J.F.P. Harghita, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- acces ilegal la un sistem informatic,

- două infracţiuni de divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice,

- complicitate la instigare la acces ilegal la un sistem informatic,

TULIT GABOR, funcţionar public în cadrul Serviciului inspecţie fiscală persoane fizice din cadrul A.J.F.P. Harghita, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- acces ilegal la un sistem informatic,

- divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice,

EROSS IGNAC, funcţionar public – inspector superior în cadrul A.J.F.P. Harghita, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

”În perioada 02 iulie – 01 august 2024, inculpatul Barti Tihamer, în calitatea de preşedinte regional al unei formaţiunii politice şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Harghita, şi-ar fi exercitat influenţa asupra unor persoane din conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), astfel încât inculpatul Kurko Andras să fie promovat/menţinut temporar (până la data de 31 decembrie 2024), în funcţia de şef administraţie adjunct A.J.F.P. Harghita. În virtutea funcţiei respective, inculpatul Kurko Andras i-ar fi oferit inculpatului Barti Tihamer informaţii nedestinate publicităţii din cadrul A.N.A.F, referitoare la activitatea unor societăţi comerciale, date cerute de acesta din urmă pentru a le folosi în interes propriu sau în interesul unor persoane apropiate”, a transmis DNA.

Potrivit procurorilor, în perioadele 18 septembrie 2023 – 16 octombrie 2023 şi 07 mai 2024 – 12 noiembrie 2024, Kurko Andras, la cererea inculpatului Barti Tihamer, ar fi permis accesul acestuia din urmă la informaţii nedestinate publicităţii, referitoare la activitatea fiscală a 18 societăţi comerciale.

De asemenea, la data de 19 august, tot la cererea inculpatului Barti Tihamer, inculpatul Kurko Andras, cu ajutorul subordonatului său Eross Ignac, i-ar fi transmis primului, prin intermediul aplicaţiei ”Whatsapp”, informaţii privind situaţia financiară a unei societăţi comerciale vizată de un apropiat al primului, în vederea achiziţionării. Informaţiile respective ar fi fost obţinute prin accesarea sistemului informatic ANAF, date ce nu sunt destinate publicităţii.

Totodată, în perioada august – octombrie 2024, inculpatul Kurko Andras, prin prisma calităţii sale de şef administraţie-adjunct – inspecţie fiscală la A.J.F.P. Harghita, având acces la bazele de date administrate de diferite autorităţi publice care conţin informaţii nedestinate publicităţii, ar fi furnizat şi ar fi permis accesul mai multor reprezentanţi ai unor societăţi comerciale ori unor persoane apropiate la informaţii nedestinate publicităţii, după cum urmează:

- ar fi oferit administratorului unei societăţi comerciale, cu obiect de activitate în domeniul îmbutelierii apelor minerale, informaţii cu privire la controalele ce urmau a fi făcute de către inspectorii fiscali din cadrul A.J.F.P. Harghita la societatea respectivă, precum data exactă a controlului şi componenţa echipei de control, asigurându-l totodată pe administrator de participarea sa la această activitate,

- ar fi oferit informaţii cu privire la activitatea fiscală a unei întreprinderi individuale,

- ar fi oferit date despre furnizorii unei anumite societăţi comerciale.

”La datele de 20 martie 2024 şi 16 octombrie 2024, inculpatul Kurko Andras ar fi accesat, fără drept, sistemul informatic Dispecer Central (bază de date administrată de Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi aflată la dispoziţia A.J.F.P. Harghita), iar la data de 07 noiembrie 2024 i-ar fi instigat pe subordonaţii săi, Andrasi Zsolt şi Tulit Gabor să acceseze acelaşi sistem pentru a obţine de date despre anumite autovehicule şi proprietarii acestuia, pe care le-ar fi transmis unor persoane interesate”, mai anunţă procurorii.

În perioada 04 iunie – 11 decembrie 2024, Kurko Andraş, în calitatea menţionată anterior, prin încălcarea prevederilor legale privitoare la incompatibilităţi instituite de art. 96 din Legea 161/2003, ar fi efectuat în mod organizat operaţiuni financiare, ca acte de comerţ şi ar fi administrat în fapt o societate comercială deţinută de mama sa, prin gestionarea activelor societăţii, prin operaţiuni bancare, respectiv prin încheierea de tranzacţii comerciale cu alte societăţi comerciale, în scopul obţinerii pentru sine a unor foloase materiale necuvenite.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Harghita, cu propunerea de a se menţine măsurile preventive (control judiciar) dispuse în cauză.