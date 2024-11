"Sa se mearga cu alegerile pana la capat si validarea sa se faca dupa ce se verifica finantaraea la amandoi: si la Georgescu, si la Laconi. Calin Georgescu nu este recrutat de Rusia, dar este un prorus inrait, are un mare dispret pentru institutiile occidentale. Visul lui este sa fie ca Putin, e un admitaror al lui Putin si al Rusiei, este un anti-occidental convins.

Sincer sa fiu, cred ca este produsul societatii romanesti, iar el este parte mai vocala a acestei societati pentru ca noi avem extrema dreapta in populatie. Numai ca el s-a manifestat public. S-a format in aparatul de stat romanesc. A fost la Ministerul Mediului, la Externe, a fost trimis la ONU la o comisie de mediu din partea Romaniei. E un om format in structurile statului roman.

Dar Calin Georgescu este un sarlatan care a ajuns la un nivel foarte inalt pentru ca a putut sa-si faca o campanie nevazuta pe tv. Acum isi neaga toate declaratiile anterioare care sunt scrise. Acum a devenit antirus, iubitor de NATO, devine orice ca sa-si vada obiectivul. Dar asta nu inseamna ca daca are 2 milioane de voturi noi il declaram inapt. In momentul de fata, nu exista dovezi ca a fraudat alegerile. Frauda trebuie constatata de o institutie specializata. Daca discutam de frauda, ea se incadreaza in zona penala. Iar CCR nu e o institutie care face judecati penale, ci doar constitutionale. Tine de justitie.

Eu, doar din declaratiile lui, din intalnirea din 2010, imi mentin concluzia: e un sarlatan. Nu va reproduc nici macar discutia cu el, ci ma limitez la a va spune concluzia.

Are darul vorbirii, sa se adreseze fiecaruia cu ce crede ca-i este util ca sa-l simpatizeze, e carismatic, dar e un sarlatan", spune Traian Basescu.



Intrebat de ce a fost angajat in Ministerul de Externe, Basescu a replicat: "Intrebati-i pe cei de la Externe de ce l-au numit. Poate atunci nu avea program de presedinte al Romaniei. Acum are programn. Poate atunci era un functionar onest."

"In lipsa probelor, un tur nu poate fi anulat. Legea spune clar: CCR anuleaza fraude, ori frauda trebuie analizata de o institutie centralizata. Se termina alegerile, se termina investigatia. In cele 10 zile, in mod normal DIICOT sau un procuror ar putea sa constate frauda si sa judece in regim de urgenta, si atunci lucrurile sa fie constitutionale", a consluzionat Traian Basescu.