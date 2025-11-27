”Eu nu pot să vorbesc în numele premierului sau în numele preşedintelui. Eu pot să vorbesc în numele PSD-ului şi ştiţi că săptămâna trecută noi am avut o şedinţă, un Birou Permanent Naţional, în care am decis în unanimitate că nu vom susţine aceste tăieri. Şi că n-au nicio legătură cu alegerile. Am văzut că a existat această interpretare în aceste zile, cum că amânăm aceste discuţii până după alegerile din 7 decembrie. Vă anunţ că nu are nicio legătură una cu alta. Poate să nu fie alegeri în 7 decembrie, PSD-ul nu este de acord cu aceste reduceri”, a declarat, joi, Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă susţinută la Buzău.

El a adăugat că speră ca aceia care susţin aceste lucruri să renunţe la plan.



”Eu sper celor care susţin aceste lucruri să le dea Dumnezeu mintea de pe urmă şi să renunţe. Adică am văzut şi nuanţări din partea altor colegi de guvernare, haideţi să aşteptăm. Poziţia noastră este cât se poate de fermă, fără tăieri de salarii”, a subliniat preşedintele PSD.



Grindeanu a fost întrebat dacă este de acord cu tăierea a 10% din sumele forfetare pentru parlamentari.



”Da, eu cred că e o propunere care poate fi luată în considerare şi chiar aprobată rapid. E sumă forfetară, nu vorbim de salarii. Vorbim de sume forfetare şi cred că e o abordare corectă”, a declarat Grindeanu.